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Ложка столовая «Оптима Лайт», длина 177мм - фото 1

Ложка столовая «Оптима Лайт», длина 177мм

Артикул: CH-060-722
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 24 шт.

Ложка столовая «Оптима Лайт» выполнена из нержавеющей стали. Это лучший материал для приборов, он не становится ржавым, не тускнеет от постоянного контакта с водой, пищевыми кислотами, моющими средствами. Ложка имеет классическую форму. Общая величина прибора 177 мм, длина лопасти 40 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина177 мм
  • Глубина40 мм
  • Вес0.025 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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