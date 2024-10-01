Характеристики товара
Описание
В упаковке 24 шт.
Ложка столовая «Оптима Лайт» выполнена из нержавеющей стали. Это лучший материал для приборов, он не становится ржавым, не тускнеет от постоянного контакта с водой, пищевыми кислотами, моющими средствами. Ложка имеет классическую форму. Общая величина прибора 177 мм, длина лопасти 40 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина177 мм
- Глубина40 мм
- Вес0.025 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт