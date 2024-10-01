Характеристики товара
Описание
Хайбол «Таймлесс» смотрится эффектно за счет очаровательного орнамента на стенках. Это качественная посуда из прозрачного стекла, которая отличается высокими стенками.
Стеклянные хайболы этой серии отличаются хорошим качеством, поэтому долго будут радовать клиентов отменным внешним видом. Дизайн товара привлекает оригинальным ромбовидным орнаментом, который его украшает. За счет граней ромбов свет неповторимо преломляется на стекле, создавая изящные искры.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота141 мм
- Диаметр66 мм
- Объем0,29 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт