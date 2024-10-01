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Ложка кофейная, «Деко», сталь нержавеющая, посеребренная, 13 см, металлическая - фото 1

Ложка кофейная, «Деко», сталь нержавеющая, посеребренная, 13 см, металлическая

Артикул: CH-061-918
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 36 шт.

Стоимость упаковки 5 371.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина130 мм
  • Вес0,18 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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