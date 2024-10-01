Товар в корзине. Перейти
Шейкер американский «Пробар Премиум Оникс», сталь нержавеющая, черный - фото 1

Шейкер американский «Пробар Премиум Оникс», сталь нержавеющая, черный

Артикул: CH-057-807
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стакан «Пробар» смесительный, серебристый
Фотография товара Стакан «Пробар» смесительный, серебристый от компании ChiedoCover.
Следующий Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.7л, серебристый
Фотография товара Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.7л, серебристый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Тип шейкера - американский

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота172 мм
  • Диаметр92 мм
  • Вес0,422 кг
  • Объем0,84 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Шефс» стекло 130 мл, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от6046
110 ₽Оптовая цена

Салатник «Шефс» стекло 130 мл, прозрачный

10
В наличии 1427 шт.
Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Трианон», произведённого компанией ChiedoCover
от160
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Трианон»

5
В наличии 2484 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Рока», ширина 220мм, произведённого компанией ChiedoCover
от4 250
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Рока», ширина 220мм

10
В наличии 56 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для суши, сосна, красное, произведённого компанией ChiedoCover
от1 730
Оптовая цена

Блюдо для суши, сосна, красное

13
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Воронка с ситом, «Проотель», сталь нержавеющая, 12 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от530

Воронка с ситом, «Проотель», сталь нержавеющая, 12 см, металлическая

13
В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Като» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от1 510

Нож кухонный «Като» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево

11
В наличии 15 шт.
Фотография товара Блюдо сервировочное «Кратер» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Кратер», произведённого компанией ChiedoCover
от9 230
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Кратер»

8
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Кубизм 21» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Кубизм 21», произведённого компанией ChiedoCover
от1 3206
1 390 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Кубизм 21»

11
В наличии 360 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка десертная «Профиль», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Ложка десертная «Профиль», сталь нержавеющая

6
В наличии 504 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Жасмин», произведённого компанией ChiedoCover
от1 3907
1 490 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Жасмин»

15
В наличии

Другие товары из раздела шейкеры

Фотография товара Шейкер американский «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шейкер американский «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 540

Шейкер американский «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый

11
В наличии 100 шт.
Фотография товара Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 480мл, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 480мл, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от770

Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 480мл, серебристый

14
В наличии 1500 шт.
Настоящее фото товара Шейкер французский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.9л, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 240

Шейкер французский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.9л, серебристый

14
В наличии 70 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Шейкер европейский «Пробар» сталь нержавеющая, винил черный, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0801
1 090 ₽

Шейкер европейский «Пробар» сталь нержавеющая, винил черный, серебристый

7
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 360мл, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от700

Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 360мл, серебристый

12
В наличии 400 шт.
Фотография товара Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 0.6 л, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 0.6 л, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от880

Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 0.6 л, серебристый

11
В наличии 75 шт.
Настоящее фото товара Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, винил, 0.5л, произведённого компанией ChiedoCover
от920

Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, винил, 0.5л

5
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Стакан для шейкера, сталь нержавеющая, винил , произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Стакан для шейкера, сталь нержавеющая, винил

6
В наличии

Товар в корзине

Шейкер американский «Пробар Премиум Оникс», сталь нержавеющая, черный
Шейкер американский «Пробар Премиум Оникс», сталь нержавеющая, черный
от 2 420
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Шефс» стекло 130 мл, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от6046
110 ₽Оптовая цена

Салатник «Шефс» стекло 130 мл, прозрачный

10
В наличии 1427 шт.
Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Трианон», произведённого компанией ChiedoCover
от160
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Трианон»

5
В наличии 2484 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Рока», ширина 220мм, произведённого компанией ChiedoCover
от4 250
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Рока», ширина 220мм

10
В наличии 56 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для суши, сосна, красное, произведённого компанией ChiedoCover
от1 730
Оптовая цена

Блюдо для суши, сосна, красное

13
В наличии 12 шт.