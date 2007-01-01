Характеристики товара
Описание
Затеяли генеральную уборку или переезд? Приобрели новую мебель или решились на перестановку? Вы можете уже предугадать, что вас ожидает: царапины на полу и стенах, дорогие затраты на грузчиков, а если решите самостоятельно двигать мебель, то надорванные спины и усталость от неимоверных усилий. И наверняка перестановка мебели займёт у Вас целый день. - Представляем Вашему вниманию оригинальное решение всех вышеперечисленных проблем – набор для перемещения мебели ТРАНСПОРТЁР . С помощью этого нехитрого, простого приспособления Вы сможете с легкостью передвинуть мебель в пределах комнаты или квартиры, дома, в офисе или на даче. - Вам даже не придётся вынимать вещи из шкафов, чтобы передвинуть последние. С помощью ТРАНСПОРТЁРА Вы без усилий сдвинете с места даже шкафы с одеждой или книгами. - Двигайте мебель любого размера, от тумбы до шкафа, на любые расстояния. - Этот прибор на удивление компактен и не занимает много места при хранении дома или в багажнике автомобиля.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина360 мм
- Глубина90 мм
- Высота90 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
- Изделия стопируютсяНет