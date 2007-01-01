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Набор для перемещения мебели

Артикул: CH-078-494
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Затеяли генеральную уборку или переезд? Приобрели новую мебель или решились на перестановку? Вы можете уже предугадать, что вас ожидает: царапины на полу и стенах, дорогие затраты на грузчиков, а если решите самостоятельно двигать мебель, то надорванные спины и усталость от неимоверных усилий. И наверняка перестановка мебели займёт у Вас целый день. - Представляем Вашему вниманию оригинальное решение всех вышеперечисленных проблем – набор для перемещения мебели ТРАНСПОРТЁР . С помощью этого нехитрого, простого приспособления Вы сможете с легкостью передвинуть мебель в пределах комнаты или квартиры, дома, в офисе или на даче. - Вам даже не придётся вынимать вещи из шкафов, чтобы передвинуть последние. С помощью ТРАНСПОРТЁРА Вы без усилий сдвинете с места даже шкафы с одеждой или книгами. - Двигайте мебель любого размера, от тумбы до шкафа, на любые расстояния. - Этот прибор на удивление компактен и не занимает много места при хранении дома или в багажнике автомобиля.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина90 мм
  • Высота90 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Набор для перемещения мебели
Набор для перемещения мебели
490
В корзине

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