Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Посуда сделана из закаленного прозрачного стекла, стенки устойчивы к появлению сколов и трещин, которые возникают при интенсивном использовании. Серия посуды Gastroboutique имеет интересный дизайн – волнообразные стенки сразу притягивают к себе внимание гостей. Допускается мойка посуды в посудомоечной машине. Объем 120 мл.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота50 мм
- Диаметр98 мм
- Вес0,125 кг
- Объем0,12 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт