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Соусник «Гастробутик» стекло 120 мл, прозрачный - фото 1Соусник «Гастробутик» стекло 120 мл, прозрачный - фото 2Соусник «Гастробутик» стекло 120 мл, прозрачный - фото 3

Соусник «Гастробутик» стекло 120 мл, прозрачный

Артикул: CH-062-778
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Посуда сделана из закаленного прозрачного стекла, стенки устойчивы к появлению сколов и трещин, которые возникают при интенсивном использовании. Серия посуды Gastroboutique имеет интересный дизайн – волнообразные стенки сразу притягивают к себе внимание гостей. Допускается мойка посуды в посудомоечной машине. Объем 120 мл.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота50 мм
  • Диаметр98 мм
  • Вес0,125 кг
  • Объем0,12 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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