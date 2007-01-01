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Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 45 мм - фото 1Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 45 мм - фото 2

Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 45 мм

Артикул: CH-062-302
6 оценок
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Фотография товара Емкость для закусок, косой срез, сталь нержавеющая, медь, 450 мл, 95 мм от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота45 мм
  • Диаметр93 мм
  • Вес0,75 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • ФормаКруглая

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Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 45 мм
Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 45 мм
от 290
310 ₽
В корзине

С этим товаром покупают