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Набор садовый Glaid

Артикул: CH-073-807
10 оценок
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Фотография товара Комплект Вагатор, серый, трехместный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота950 мм
  • Материалротанг

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Товар в корзине

Набор садовый Glaid
Набор садовый Glaid
23 690
В корзине

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