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Скатерть тканевая Журавинка, прямоугольная - фото 1Скатерть тканевая Журавинка, прямоугольная - фото 2Скатерть тканевая Журавинка, прямоугольная - фото 3Скатерть тканевая Журавинка, прямоугольная - фото 4Скатерть тканевая Журавинка, прямоугольная - фото 5

Скатерть тканевая Журавинка, прямоугольная

Артикул: CH-017-355
47 оценок
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Характеристики товара

Описание

Скатерти можно сшить любого размера.

Цены уточняйте у менеджера.

Скатерти из ткани Журавинка на протяжении многих лет пользуются высоким спросом среди ресторанов и кафе по всей России. Они обладают широкой цветовой гаммой и большим разнообразием рисунков, а водоотталкивающая пропитка существенно увеличивает срок их эксплуатации. Все скатерти имеют грязе-жиро-водоотталкивающая пропитку.

Ткань - журавинка, ричард, мати,лен, Duck. Стандартный свис 30см, размеры индивидуальные. Свис в пол (обычно 75 см), углы срезаем на прямоугольной.

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Основные характеристики

  • Цветрозовый

Варианты размеров

Ткань Размер см Стачной шов Оптовая цена руб
Журавинка 90х90 нет940
Журавинка 90х110 нет980
Журавинка 110х110 нет 1090
Журавинка 145х145 нет 1380
Журавинка 145х195 нет1730
Журавинка 145х235 нет 2040
Журавинка 170х170 есть 2850
Журавинка 180х180 есть 2970
Журавинка 190х190 есть3140
Журавинка 200х200 есть3290
Журавинка 210х210 есть 3440
Журавинка 250х250 есть 4020
Журавинка D 170 есть2080
Журавинка D 180 есть
 2300
Журавинка D 200 есть2740
Журавинка D 210 есть
 2890
Журавинка D 250 есть
 3620
Журавинка D 280 есть
 4060
Журавинка D 300 есть
 4390
Журавинка D 330 есть 6220

Отзывы

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Популярные варианты ткани

Скатерть тканевая Журавинка, прямоугольная - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Скатерть тканевая Журавинка, прямоугольная - ткань в цвете 1000-0001000-000
Скатерть тканевая Журавинка, прямоугольная - ткань в цвете 1000-1071000-107
Скатерть тканевая Журавинка, прямоугольная - ткань в цвете 1000-5131000-513
Скатерть тканевая Журавинка, прямоугольная - ткань в цвете 1000-9051000-905
Скатерть тканевая Журавинка, прямоугольная - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Скатерть тканевая Журавинка, прямоугольная - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Скатерть тканевая Журавинка, прямоугольная - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Скатерть тканевая Журавинка, прямоугольная - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Скатерть тканевая Журавинка, прямоугольная - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Скатерть тканевая Журавинка, прямоугольная - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Скатерть тканевая Журавинка, прямоугольная - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Скатерть тканевая Журавинка, прямоугольная - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Скатерть тканевая Журавинка, прямоугольная - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Скатерть тканевая Журавинка, прямоугольная - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Скатерть тканевая Журавинка, прямоугольная - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Скатерть тканевая Журавинка, прямоугольная - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Скатерть тканевая Журавинка, прямоугольная - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Скатерть тканевая Журавинка, прямоугольная - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Скатерть тканевая Журавинка, прямоугольная - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
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Скатерть тканевая Журавинка, прямоугольная — выполненные заказы

Фотография товара Скатерть Журавинка D 240 см, круглая, слоновая кость от компании ChiedoCover.Скатерть Журавинка D 240 см, круглая, слоновая костьФотография товара Скатерть Журавинка, прямоугольная, слоновая кость от компании ChiedoCover.Скатерть Журавинка, прямоугольная, слоновая костьФотография товара Скатерть Журавинка, круглая, слоновая кость от компании ChiedoCover.Скатерть Журавинка, круглая, слоновая костьФотография товара Скатерть Журавинка, молочная, прямоугольная 2м х 3м от компании ChiedoCover.Скатерть Журавинка, молочная, прямоугольная 2м х 3мФотография товара Скатерть Журавинка белая, круглая от компании ChiedoCover.Скатерть Журавинка белая, круглая
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