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Комплект мебели Экон - фото 1

Комплект мебели Экон

Артикул: CH-073-711
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект мебели "САПФИР" — это стильное решение для создания уютного пространства как на даче, так и в кафе или на балконе. Этот складной бистро-гарнитур выполнен из качественного металлического набора с изысканным порошковым покрытием синего цвета, что придает ему современный и элегантный вид. Особенностью гарнитура является декор сидений кресел и столешницы, имитирующий мозаику, добавляя неповторимую деталь дизайна.

Комплект включает в себя круглый стол и два комфортных стула, идеально сочетающихся друг с другом. Благодаря своей компактности и возможности складывания, мебель "САПФИР" легко адаптируется к различным пространствам и условиям хранения. Идеально подходит для проведения летних вечеров, пикников или организации уютного уголка для отдыха в любом месте — от загородного участка до городского кафе.

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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1650 мм
  • Ширина950 мм
  • Высота660 мм
  • Материалсталь

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