Характеристики товара
Описание
Комплект включает в себя круглый стол и два комфортных стула, идеально сочетающихся друг с другом. Благодаря своей компактности и возможности складывания, мебель "САПФИР" легко адаптируется к различным пространствам и условиям хранения. Идеально подходит для проведения летних вечеров, пикников или организации уютного уголка для отдыха в любом месте — от загородного участка до городского кафе.
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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1650 мм
- Ширина950 мм
- Высота660 мм
- Материалсталь