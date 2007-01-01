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Комплект Гранд, гранит - фото 1

Комплект Гранд, гранит

Артикул: CH-028-472
41 оценка
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Фотография товара Обеденный комплект Вояж, на 4 персоны от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Обеденный комплект Сорренто 2, на 4 персоны от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Современный элегантный комплект мебели для отдыха состоит из низкого стола, 2-х местного дивана и двух кресел.

Изготовлен из прочного искусственного ротанга с алюминиевым каркасом.

Атмосферостойкий и устойчивый к ультрафиолетовому излучению. В комплект входят подушки для кресел и дивана со съемными чехлами из износоустойчивого материала. Набор прекрасно впишется в любой интерьер, будь то загородный дом или летнее кафе на открытом воздухе. Современные и практичные материалы позволяют эксплуатировать мебель круглы год не убирая ее на зимнее хранение.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1300 мм
  • Ширина680 мм
  • Высота680 мм
  • Вес510 кг
  • СоставИскуственный ротанг, нержавеющий алюминий с порошковым покрытием, текстиль.
  • Количество мест5
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки1.51 м3
  • Вес упаковки51 кг

Отзывы

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Комплект Гранд, гранит
Комплект Гранд, гранит
141 490
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