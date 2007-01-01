Характеристики товара
Описание
Современный элегантный комплект мебели для отдыха состоит из низкого стола, 2-х местного дивана и двух кресел.
Изготовлен из прочного искусственного ротанга с алюминиевым каркасом.
Атмосферостойкий и устойчивый к ультрафиолетовому излучению. В комплект входят подушки для кресел и дивана со съемными чехлами из износоустойчивого материала. Набор прекрасно впишется в любой интерьер, будь то загородный дом или летнее кафе на открытом воздухе. Современные и практичные материалы позволяют эксплуатировать мебель круглы год не убирая ее на зимнее хранение.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1300 мм
- Ширина680 мм
- Высота680 мм
- Вес510 кг
- СоставИскуственный ротанг, нержавеющий алюминий с порошковым покрытием, текстиль.
- Количество мест5
- Цветсерый
- Страна изготовленияГермания
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки1.51 м3
- Вес упаковки51 кг