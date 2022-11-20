Обеденный комплект Фуджи, на 4 персоны

12 оценок

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Обеденный комплект Фуджи, на 4 персоны

4.2
84 890 ₽
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Предыдущий товар в категории Обеденный комплект Фуджи, на 2 персоны
Обеденный комплект Фуджи, на 2 персоны
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Обеденный группа Фуджи, на 4 персоны

Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

Стол, 80х80, 1

Кресло, 4

Мягкое сидение (подушка)


Плетёный обеденный комплект «Фуджи» на четыре персоны включает прямоугольный стол и четыре штабелируемых кресла с удобными подлокотниками и эргономичной спинкой. Дизайн мебели на столько универсален, что комплект подойдёт для открытых террас и веранд не только загородного дома, но для уютных кафе и ресторанов.

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Основные характеристики

  • Цветбежевый
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

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