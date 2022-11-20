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Комплект Бетул, серый

Артикул: CH-049-721
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект плетеной мебели из искусственного ротанга на 6 персон.Не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза.Не требует особого ухода. Легко моется. Рекомендованная температура эксплуатации -16/+50. В комплекте : стол обеденный овальный, 6 кресел. Подушки можно приобрести отдельно. Столешница - каленое стекло 6 мм. Камелия - воплощение изящности и плавных форм. Хорошо дополнит интерьер гостинной или веранды Вашего загородного дома.

Габариты: Стол 167*88*74 / Кресло 53*60*80

Вес: 69,8 кг


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Основные характеристики

  • Вес69.8 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Материал столешницыстекло
  • Количество мест6
  • Цветсерый

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