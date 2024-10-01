Товар в корзине. Перейти
Наматрасник Аквастоп 1200, с бортом из бязи 25см - фото 1Наматрасник Аквастоп 1200, с бортом из бязи 25см - фото 2Наматрасник Аквастоп 1200, с бортом из бязи 25см - фото 3

Наматрасник Аквастоп 1200, с бортом из бязи 25см

Артикул: CH-067-828
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Наматрасник Аквастоп 1000, с бортом из бязи 25см
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 1000, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.
Следующий Наматрасник Аквастоп 1400, с бортом из бязи 25см
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 1400, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Влагостойкий наматрасник Аквастоп, предназначен для защиты спального места от влаги и загрязнений.

Изделие крепится к матрасу при помощи резинки, которая протянута по всему периметру модели. Наматрасник защищает от грязи не только верхнюю часть спального места, но и борта матраса. Обратите внимание, что борта наматрасника сделаны без мембраны, а значит, они не имеют влагостойких качеств.

Махра непромокаемая (мулетон), борты - бязь, с внутренней стороны мембрана (полиуретан 100%), с внешней – махровое полотно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина2000 мм
  • МатериалБязь, Полиуретан, Махровая ткань
  • Наличие бортикаС бортиком
  • Цветбелый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Матрас Домин-Л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Матрас Домин-Л, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Матрас Домин-Л

9
Фотография товара Матрас Мэд-Л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Матрас Мэд-Л, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена

Матрас Мэд-Л

8
Настоящее фото товара Матрас Марио Optimal, беспружинный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Матрас Марио Optimal, беспружинный

13
New
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 1400, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Аквастоп 1400, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Наматрасник Аквастоп 1400, на резинках

13
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1200, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1200, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Наматрасник Дабл джерси люкс 1200, с бортом из бязи 25см

12
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1600, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1600, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Наматрасник Дабл джерси премиум 1600, на резинках

13
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 800, с непромокаемым бортом из мулетона 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 800, с непромокаемым бортом из мулетона 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Наматрасник Дабл джерси премиум 800, с непромокаемым бортом из мулетона 25см

15
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1000, с непромокаемым бортом из мулетона 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1000, с непромокаемым бортом из мулетона 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Наматрасник Дабл джерси премиум 1000, с непромокаемым бортом из мулетона 25см

11
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1800, с непромокаемым бортом из мулетона 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1800, с непромокаемым бортом из мулетона 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890

Наматрасник Дабл джерси премиум 1800, с непромокаемым бортом из мулетона 25см

11
New
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1400, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1400, на резинках , произведённого компанией ChiedoCover
от1 690

Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1400, на резинках

15

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Простыня, 1500 х 2400, сатин 60 / 40, гладкий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Простыня, 1500 х 2400, сатин 60 / 40, гладкий

15
New
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 2000, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 2000, на резинках , произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 2000, на резинках

9
Настоящее фото товара Наволочка, поликоттон, произведённого компанией ChiedoCover
от360

Наволочка, поликоттон

11
Фотография товара Декоративная подушка Кофе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Декоративная подушка Кофе, произведённого компанией ChiedoCover
от950

Декоративная подушка Кофе

36
Настоящее фото товара Пододеяльник, 1780 х 2200, сатин 60 / 40, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190

Пододеяльник, 1780 х 2200, сатин 60 / 40

14
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 2000, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 2000, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990

Наматрасник Дабл джерси премиум 2000, с бортом из бязи 25см

15
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр , произведённого компанией ChiedoCover
от1 690

Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр

9
Фотография товара Подушка KRAPIVA 3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка KRAPIVA 3, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Подушка KRAPIVA 3

40
Настоящее фото товара Простыня, 2150 х 2400, бязь, произведённого компанией ChiedoCover
от860

Простыня, 2150 х 2400, бязь

9
New
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 2000, на резинках, 300гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 2000, на резинках, 300гр, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 2000, на резинках, 300гр

11

Другие товары из раздела матрасы и наматрасники

Настоящее фото товара Матрас Матио, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Матрас Матио

14
Фотография товара Матрас Polini kids basic, 1900*900*120, микрофибра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Матрас Polini kids basic, 1900*900*120, микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Матрас Polini kids basic, 1900*900*120, микрофибра

14
Настоящее фото товара Матрас детский Polini kids Перышко, 1190*590*100, микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Матрас детский Polini kids Перышко, 1190*590*100, микрофибра

13
New
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 1200, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Аквастоп 1200, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Наматрасник Аквастоп 1200, на резинках

9
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси люкс 2000, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси люкс 2000, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Наматрасник Дабл джерси люкс 2000, с бортом из бязи 25см

8
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1200, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1200, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Наматрасник Дабл джерси премиум 1200, с бортом из бязи 25см

7
New
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент эконом 800, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент эконом 800, на резинках , произведённого компанией ChiedoCover
от990

Наматрасник стеганый Сегмент эконом 800, на резинках

12
New
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент эконом 900, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент эконом 900, на резинках , произведённого компанией ChiedoCover
от990

Наматрасник стеганый Сегмент эконом 900, на резинках

13
New
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1800, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1800, на резинках , произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1800, на резинках

15
New
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 900, на резинках, 300гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 900, на резинках, 300гр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 900, на резинках, 300гр

10

Товар в корзине

Наматрасник Аквастоп 1200, с бортом из бязи 25см
Наматрасник Аквастоп 1200, с бортом из бязи 25см
от 1 090
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Простыня, 1500 х 2400, сатин 60 / 40, гладкий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Простыня, 1500 х 2400, сатин 60 / 40, гладкий

15
New
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 2000, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 2000, на резинках , произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 2000, на резинках

9
Настоящее фото товара Наволочка, поликоттон, произведённого компанией ChiedoCover
от360

Наволочка, поликоттон

11
Фотография товара Декоративная подушка Кофе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Декоративная подушка Кофе, произведённого компанией ChiedoCover
от950

Декоративная подушка Кофе

36