Характеристики товара
Описание
Подушка "Комфорт" - это идеальный выбор для гостиниц и отелей, которые стремятся обеспечить своих гостей максимальным уровнем комфорта и отдыха.
Эта подушка состоит из двух компонентов: капсулы и съемного чехла из поплина, обеспечивая долгосрочную эффективность и удобство при использовании.
Наполнитель подушки "Комфорт" представляет собой первичное полиэфирное волокно, которое обеспечивает следующие преимущества:
- Упругость: первичное полиэфирное волокно обеспечивает высокую упругость и поддержку головы и шеи, что способствует здоровому и комфортному сне.
- Вентилируемость: материал наполнителя обеспечивает хорошую вентиляцию, предотвращая перегрев и обеспечивая прохладное и комфортное место для сна.
- Химический состав: наполнитель состоит из безопасных для здоровья компонентов, что делает его подходящим для людей с аллергией или чувствительной кожей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина700 мм
- Ширина700 мм