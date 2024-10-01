Товар в корзине. Перейти
Наматрасник Аквастоп 1600, с бортом из бязи 25см - фото 1Наматрасник Аквастоп 1600, с бортом из бязи 25см - фото 2Наматрасник Аквастоп 1600, с бортом из бязи 25см - фото 3

Наматрасник Аквастоп 1600, с бортом из бязи 25см

Артикул: CH-067-830
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Наматрасник Аквастоп 1400, с бортом из бязи 25см
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 1400, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.
Следующий Наматрасник Аквастоп 800, на резинках
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 800, на резинках от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Влагостойкий наматрасник Аквастоп, предназначен для защиты спального места от влаги и загрязнений.

Изделие крепится к матрасу при помощи резинки, которая протянута по всему периметру модели. Наматрасник защищает от грязи не только верхнюю часть спального места, но и борта матраса. Обратите внимание, что борта наматрасника сделаны без мембраны, а значит, они не имеют влагостойких качеств.

Махра непромокаемая (мулетон), борты - бязь, с внутренней стороны мембрана (полиуретан 100%), с внешней – махровое полотно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина2000 мм
  • МатериалБязь, Полиуретан, Махровая ткань
  • Наличие бортикаС бортиком
  • Цветбелый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Наматрасник Латекс 20 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Наматрасник Латекс 20 мм

5
New
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 900, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Аквастоп 900, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Наматрасник Аквастоп 900, на резинках

13
New
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 2000, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Аквастоп 2000, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Наматрасник Аквастоп 2000, на резинках

10
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси люкс 900, с непромокаемым бортом 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси люкс 900, с непромокаемым бортом 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Наматрасник Дабл джерси люкс 900, с непромокаемым бортом 25см

8
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси люкс 900, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси люкс 900, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Наматрасник Дабл джерси люкс 900, с бортом из бязи 25см

10
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1800, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1800, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Наматрасник Дабл джерси люкс 1800, с бортом из бязи 25см

5
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1200, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1200, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690

Наматрасник Дабл джерси премиум 1200, на резинках

13
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 2000, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 2000, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590

Наматрасник Дабл джерси премиум 2000, на резинках

13
New
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1200, на резинках, 300гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1200, на резинках, 300гр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1200, на резинках, 300гр

15
New
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1600, на резинках, 300гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1600, на резинках, 300гр, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1600, на резинках, 300гр

9

С этим товаром покупают

New
Настоящее фото товара Наматрасник Дабл Джерси Люкс 800, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Наматрасник Дабл Джерси Люкс 800, на резинках

13
Фотография товара Декоративная подушка Мекнес, Майя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Декоративная подушка Мекнес, Майя, произведённого компанией ChiedoCover
от950

Декоративная подушка Мекнес, Майя

49
Настоящее фото товара Пододеяльник, 1500 х 2200, сатин 60 / 40, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Пододеяльник, 1500 х 2200, сатин 60 / 40

9
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр , произведённого компанией ChiedoCover
от1 690

Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр

9
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 900, с непромокаемым бортом из мулетона 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 900, с непромокаемым бортом из мулетона 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690

Наматрасник Дабл джерси премиум 900, с непромокаемым бортом из мулетона 25см

5
Настоящее фото товара Декоративная подушка Тедди, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от850

Декоративная подушка Тедди, серая

38
Фотография товара Наволочка декоративная на подушку 40х40 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наволочка декоративная на подушку 40х40, произведённого компанией ChiedoCover
356

Наволочка декоративная на подушку 40х40

41
New
Фотография товара Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 150гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 150гр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 150гр

12
New
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент эконом 800, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент эконом 800, на резинках , произведённого компанией ChiedoCover
от990

Наматрасник стеганый Сегмент эконом 800, на резинках

12
Фотография товара Подушка KRAPIVA 1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка KRAPIVA 1, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Подушка KRAPIVA 1

33

Другие товары из раздела матрасы и наматрасники

Фотография товара Матрас Домин-Л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Матрас Домин-Л, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Матрас Домин-Л

9
Фотография товара Матрас Элеганс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Матрас Элеганс, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Матрас Элеганс

13
Фотография товара Матрас Моденс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Матрас Моденс, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Матрас Моденс

9
New
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 1400, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Аквастоп 1400, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Наматрасник Аквастоп 1400, на резинках

13
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1400, с непромокаемым бортом 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1400, с непромокаемым бортом 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Наматрасник Дабл джерси люкс 1400, с непромокаемым бортом 25см

10
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1000, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1000, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Наматрасник Дабл джерси премиум 1000, на резинках

7
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1200, с непромокаемым бортом из мулетона 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1200, с непромокаемым бортом из мулетона 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090

Наматрасник Дабл джерси премиум 1200, с непромокаемым бортом из мулетона 25см

9
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1400, с непромокаемым бортом из мулетона 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1400, с непромокаемым бортом из мулетона 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Наматрасник Дабл джерси премиум 1400, с непромокаемым бортом из мулетона 25см

7
New
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1600, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1600, на резинках , произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1600, на резинках

7
New
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1800, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1800, на резинках , произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1800, на резинках

15

Товар в корзине

Наматрасник Аквастоп 1600, с бортом из бязи 25см
Наматрасник Аквастоп 1600, с бортом из бязи 25см
от 1 390
В корзине

С этим товаром покупают

New
Настоящее фото товара Наматрасник Дабл Джерси Люкс 800, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Наматрасник Дабл Джерси Люкс 800, на резинках

13
Фотография товара Декоративная подушка Мекнес, Майя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Декоративная подушка Мекнес, Майя, произведённого компанией ChiedoCover
от950

Декоративная подушка Мекнес, Майя

49
Настоящее фото товара Пододеяльник, 1500 х 2200, сатин 60 / 40, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Пододеяльник, 1500 х 2200, сатин 60 / 40

9
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр , произведённого компанией ChiedoCover
от1 690

Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр

9