Товар в корзине. Перейти
Одеяло стеганное Премиум 2200 х 2050, тик, 300гр - фото 1Одеяло стеганное Премиум 2200 х 2050, тик, 300гр - фото 2Одеяло стеганное Премиум 2200 х 2050, тик, 300гр - фото 3Одеяло стеганное Премиум 2200 х 2050, тик, 300гр - фото 4Одеяло стеганное Премиум 2200 х 2050, тик, 300гр - фото 5Одеяло стеганное Премиум 2200 х 2050, тик, 300гр - фото 6

Одеяло стеганное Премиум 2200 х 2050, тик, 300гр

Артикул: CH-067-777
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Простыня, 2200 х 2400, сатин 60 / 40, гладкий
Фотография товара Простыня, 2200 х 2400, сатин 60 / 40, гладкий от компании ChiedoCover.
Следующий Пододеяльник, 1780 х 2200, бязь
Фотография товара Пододеяльник, 1780 х 2200, бязь от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Одеяло Premium - это то, что нужно каждому оптовому покупателю, ищущему качественный текстиль для гостиниц и отелей. Этот продукт представляет собой одеяло из натурального хлопка с высоким качеством и функциональностью, которые будут удовлетворять самые высокие требования Ваших клиентов.

Одеяло Premium сделано из натурального хлопка, что обеспечивает максимальный комфорт и теплоизоляцию. Благодаря тонкой и гибкой ткани, одеяло легко стирать и сушить, а также хорошо сохраняет форму после стирки.
Для наполнения используется "Файберпласт", который обеспечивает идеальный баланс теплоизоляции и лёгкости одеяла.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2200 мм
  • Ширина2050 мм
  • НаполнительФайберпласт
  • Материалтик
  • Плотность300 г/м²
  • Цветбелый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Пододеяльник, 1780 х 2200, сатин 40 / 40, полоса 3 х 3, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090

Пододеяльник, 1780 х 2200, сатин 40 / 40, полоса 3 х 3

12
Настоящее фото товара Тапочки синтетические открытый нос, синие, произведённого компанией ChiedoCover
от50
Оптовая цена

Тапочки синтетические открытый нос, синие

12
New
Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 50*90, 380гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 50*90, 380гр, произведённого компанией ChiedoCover
290
Оптовая цена

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 50*90, 380гр

7
Настоящее фото товара Простыня, 1500 х 2400, сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Простыня, 1500 х 2400, сатин

6
Настоящее фото товара Тапочки велюровые закрытый нос, терракотовые с оранжевым кантом, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Тапочки велюровые закрытый нос, терракотовые с оранжевым кантом

9
New
Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 380гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 380гр, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 380гр

11
Настоящее фото товара Простыня, 2750 х 2900, сатин 60 / 40, гладкий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690

Простыня, 2750 х 2900, сатин 60 / 40, гладкий

7
New
Настоящее фото товара Покрывало Гобелен, 1800 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Покрывало Гобелен, 1800 мм

6
New
Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 380гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 380гр, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 380гр

12
Настоящее фото товара Простыня, 2750х2900 мм, поликоттон , произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Простыня, 2750х2900 мм, поликоттон

7

Другие товары из раздела текстиль для отелей

New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 50*70, 500гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 50*70, 500гр, произведённого компанией ChiedoCover
390

Махровые полотенца белые, 50*70, 500гр

11
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 50*100, 500гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 50*100, 500гр, произведённого компанией ChiedoCover
590

Махровые полотенца белые, 50*100, 500гр

8
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 50*100, 450гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 50*100, 450гр, произведённого компанией ChiedoCover
490

Махровые полотенца белые, 50*100, 450гр

12
New
Фотография товара Махровые полотенца гладкокрашенные, 70*140, 450гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца гладкокрашенные, 70*140, 450гр, произведённого компанией ChiedoCover
790

Махровые полотенца гладкокрашенные, 70*140, 450гр

15
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 150гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 150гр , произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 150гр

14
New
Фотография товара Коврик Ножки, 700гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коврик Ножки, 700гр, произведённого компанией ChiedoCover
390

Коврик Ножки, 700гр

8
New
Фотография товара Махровые полотенца Бордюр Соты, 40*70, 460гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Бордюр Соты, 40*70, 460гр, произведённого компанией ChiedoCover
190

Махровые полотенца Бордюр Соты, 40*70, 460гр

10
New
Фотография товара Одеяло стеганное Стандарт, 2200 х 2000, микрофибра, 150гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Стандарт, 2200 х 2000, микрофибра, 150гр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Одеяло стеганное Стандарт, 2200 х 2000, микрофибра, 150гр

14
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2000, микрофибра, 300 гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2000, микрофибра, 300 гр , произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2000, микрофибра, 300 гр

5
New
Фотография товара Чехол на подушку, стеганная микрофибра, 50*70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на подушку, стеганная микрофибра, 50*70, произведённого компанией ChiedoCover
190

Чехол на подушку, стеганная микрофибра, 50*70

8

Товар в корзине

Одеяло стеганное Премиум 2200 х 2050, тик, 300гр
Одеяло стеганное Премиум 2200 х 2050, тик, 300гр
от 3 490
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Пододеяльник, 1780 х 2200, сатин 40 / 40, полоса 3 х 3, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090

Пододеяльник, 1780 х 2200, сатин 40 / 40, полоса 3 х 3

12
Настоящее фото товара Тапочки синтетические открытый нос, синие, произведённого компанией ChiedoCover
от50
Оптовая цена

Тапочки синтетические открытый нос, синие

12
New
Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 50*90, 380гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 50*90, 380гр, произведённого компанией ChiedoCover
290
Оптовая цена

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 50*90, 380гр

7
Настоящее фото товара Простыня, 1500 х 2400, сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Простыня, 1500 х 2400, сатин

6