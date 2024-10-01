Характеристики товара
Описание
Влагостойкий наматрасник Аквастоп, предназначен для защиты спального места от влаги и загрязнений.
Изделие крепится к матрасу при помощи резинки, которая протянута по всему периметру модели. Наматрасник защищает от грязи не только верхнюю часть спального места, но и борта матраса. Обратите внимание, что борта наматрасника сделаны без мембраны, а значит, они не имеют влагостойких качеств.
Махра непромокаемая (мулетон), борты - бязь, с внутренней стороны мембрана (полиуретан 100%), с внешней – махровое полотно.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Ширина2000 мм
- МатериалБязь, Полиуретан, Махровая ткань
- Наличие бортикаС бортиком
- Цветбелый