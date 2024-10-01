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Направляющая для бокалов «Пробар» сталь нержавеющая, серебряный - фото 1

Направляющая для бокалов «Пробар» сталь нержавеющая, серебряный

Артикул: CH-058-912
13 оценок
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Фотография товара Направляющая для бокалов «Пробар» нержавеющая сталь, серебряный от компании ChiedoCover.
Следующий Подставка барная с ручкой, дуб, деревянный
Фотография товара Подставка барная с ручкой, дуб, деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина110 мм
  • Вес0,21 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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