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Коврик барный «Пробар» резина, черный - фото 1

Коврик барный «Пробар» резина, черный

Артикул: CH-057-708
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина150 мм
  • Толщина10 мм
  • Вес0.337 кг
  • Цветчерный

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