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Сотейник 7 л, без крышки, сталь нержавеющая - фото 1

Сотейник 7 л, без крышки, сталь нержавеющая

Артикул: CH-057-952
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота150 мм
  • Диаметр260 мм
  • Вес1.7 кг
  • Объем7 л
  • Материалнержавеющая сталь

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