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Направляющая для бокалов «Пробар» нержавеющая сталь, серебро - фото 1

Направляющая для бокалов «Пробар» нержавеющая сталь, серебро

Артикул: CH-058-917
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина595 мм
  • Ширина110 мм
  • Вес0,328 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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