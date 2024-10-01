Товар в корзине. Перейти
Направляющая для бокалов «Пробар» сталь нержавеющая, серебристый - фото 1

Направляющая для бокалов «Пробар» сталь нержавеющая, серебристый

Артикул: CH-058-909
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пробка для шампанского пластик, черный
Фотография товара Пробка для шампанского пластик, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Направляющая для бокалов «Пробар» сталь нержавеющая, серебристый
Фотография товара Направляющая для бокалов «Пробар» сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина285 мм
  • Ширина110 мм
  • Вес0,19 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Крышка, сталь нержавеющая, D320, произведённого компанией ChiedoCover
от1 140

Крышка, сталь нержавеющая, D320

10
В наличии 97 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Пикник», произведённого компанией ChiedoCover
от6046
110 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Пикник»

15
В наличии 63 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Роял» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Роял», произведённого компанией ChiedoCover
от1 0108
1 090 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Роял»

5
В наличии 204 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь изумрудный», произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь изумрудный»

14
В наличии 18 шт.
Фотография товара Доска разделочная, пластик, зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 910

Доска разделочная, пластик, зеленая

8
В наличии 380 шт.
Настоящее фото товара Терка 6-ти сторонняя сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от1 030

Терка 6-ти сторонняя сталь нержавеющая, пластик

14
В наличии
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь голубой», Длина 320мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 100
Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь голубой», Длина 320мм

10
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для суши «Корабль», длина 550мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Блюдо для суши «Корабль», длина 550мм

12
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Лопатка кухонная, силиконовая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 940

Лопатка кухонная, силиконовая

13
В наличии 47 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Белая» Практик фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от43016
510 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Белая» Практик фарфор

12
В наличии 180 шт.

Другие товары из раздела направляющие для бокалов

Настоящее фото товара Направляющая для бокалов «Пробар» сталь нержавеющая, серебряный , произведённого компанией ChiedoCover
от710

Направляющая для бокалов «Пробар» сталь нержавеющая, серебряный

13
В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Направляющая для бокалов «Пробар» нержавеющая сталь, серебряный , произведённого компанией ChiedoCover
от1 340

Направляющая для бокалов «Пробар» нержавеющая сталь, серебряный

11
В наличии 55 шт.
Настоящее фото товара Направляющая для бокалов «Пробар» нержавеющая сталь, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 050

Направляющая для бокалов «Пробар» нержавеющая сталь, серебристый

9
В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Направляющая для бокалов «Пробар» нержавеющая сталь, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от1 110

Направляющая для бокалов «Пробар» нержавеющая сталь, серебро

13
В наличии 112 шт.

Товар в корзине

Направляющая для бокалов «Пробар» сталь нержавеющая, серебристый
Направляющая для бокалов «Пробар» сталь нержавеющая, серебристый
от 690
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Крышка, сталь нержавеющая, D320, произведённого компанией ChiedoCover
от1 140

Крышка, сталь нержавеющая, D320

10
В наличии 97 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Пикник», произведённого компанией ChiedoCover
от6046
110 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Пикник»

15
В наличии 63 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Роял» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Роял», произведённого компанией ChiedoCover
от1 0108
1 090 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Роял»

5
В наличии 204 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь изумрудный», произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь изумрудный»

14
В наличии 18 шт.