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Настольный декор Conch crane decoration

Артикул: CH-050-362
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал - полисмола

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Основные характеристики

  • Ширина120 мм
  • Глубина70 мм
  • Высота290 мм
  • Материалхрусталь, полисмола
  • Цветчерный
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