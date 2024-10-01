Характеристики товара
Описание
Олд фэшн «Рош» имеет оригинальный вид. Его стенки украшены ломаным орнаментом, создающим оригинальный декор. Изделие из качественного стекла. Прозрачный материал красиво играет при свете ламп, особенно эффектно смотрятся блики на гранях линий. Дно плотное, форма прямая.
Высота стенок бокала 86 мм. Объем 340 мл. Диаметр по краю 8 см. Качественный стеклянный стакан соответствует всем требованиям, которые предъявляют к посуде в стиле олд фэшн.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота86 мм
- Диаметр80 мм
- Объем0,34 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт