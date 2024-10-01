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Олд фэшн «Рош», 340мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Рош», 340мл, стекло, прозрачный - фото 2

Олд фэшн «Рош», 340мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-121
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Олд фэшн «Рош» имеет оригинальный вид. Его стенки украшены ломаным орнаментом, создающим оригинальный декор. Изделие из качественного стекла. Прозрачный материал красиво играет при свете ламп, особенно эффектно смотрятся блики на гранях линий. Дно плотное, форма прямая.

Высота стенок бокала 86 мм. Объем 340 мл. Диаметр по краю 8 см. Качественный стеклянный стакан соответствует всем требованиям, которые предъявляют к посуде в стиле олд фэшн.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота86 мм
  • Диаметр80 мм
  • Объем0,34 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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