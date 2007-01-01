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Кокотница, «Кунстверк», фарфор, 115 мл, 155 мм, белый - фото 1

Кокотница, «Кунстверк», фарфор, 115 мл, 155 мм, белый

Артикул: CH-062-611
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина155 мм
  • Высота32 мм
  • Диаметр90 мм
  • Вес0,145 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая

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Кокотница, «Кунстверк», фарфор, 115 мл, 155 мм, белый
Кокотница, «Кунстверк», фарфор, 115 мл, 155 мм, белый
от 210
В корзине

С этим товаром покупают