Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина155 мм
- Высота32 мм
- Диаметр90 мм
- Вес0,145 кг
- Материалфарфор
- Цветбелый
- ФормаКруглая
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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