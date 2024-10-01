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Молочник «Революшн» сплит, сталь нержавеющая 0,5 л, металлический - фото 1Молочник «Революшн» сплит, сталь нержавеющая 0,5 л, металлический - фото 2Молочник «Революшн» сплит, сталь нержавеющая 0,5 л, металлический - фото 3Молочник «Революшн» сплит, сталь нержавеющая 0,5 л, металлический - фото 4

Молочник «Революшн» сплит, сталь нержавеющая 0,5 л, металлический

Артикул: CH-063-332
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина80/120 мм
  • Ширина72 мм
  • Высота100 мм
  • Вес0,345 кг
  • Объем0,5 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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