Характеристики товара
Описание
В упаковке 120 штук.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалнержавеющая сталь
- Цветзолотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
В упаковке 120 штук.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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