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Тарелка «Ресторан» - фото 1

Тарелка «Ресторан»

Артикул: CH-062-113
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота20 мм
  • Диаметр195 мм
  • Вес0.340 кг
  • Материалстекло
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

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Товар в корзине

Тарелка «Ресторан»
Тарелка «Ресторан»
от 540
В корзине

С этим товаром покупают