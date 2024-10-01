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Нож десертный «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер» сталь нержавеющая, медный - фото 1Нож десертный «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер» сталь нержавеющая, медный - фото 2

Нож десертный «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер» сталь нержавеющая, медный

Артикул: CH-061-407
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветмедный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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