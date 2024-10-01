Товар в корзине. Перейти
Бокал для горячих напитков «Проотель», синий 0,07л - фото 1Бокал для горячих напитков «Проотель», синий 0,07л - фото 2

Бокал для горячих напитков «Проотель», синий 0,07л

Артикул: CH-065-056
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бокал для горячих напитков «Проотель», синий 0,25л
Фотография товара Бокал для горячих напитков «Проотель», синий 0,25л от компании ChiedoCover.
Следующий Харрикейн «Эмбасси Роял»
Фотография товара Харрикейн «Эмбасси Роял» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота54 мм
  • Диаметр55 мм
  • Вес0.080 кг
  • Объем0.07 л
  • МатериалТермостойкое стекло
  • Цветпрозрачный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Шампанское-блюдце «Бистро», произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Шампанское-блюдце «Бистро»

9
В наличии 1692 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Бистро», произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Бистро»

15
В наличии 10008 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для пива «Касабланка», произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Касабланка»

13
В наличии 1008 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для пива, поликарбонат 0,33л, произведённого компанией ChiedoCover
от32022
410 ₽Оптовая цена

Бокал для пива, поликарбонат 0,33л

10
В наличии 480 шт.
Распродажа
Фотография товара Кружка для пива «Бавьера», 0,5л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка для пива «Бавьера», 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от7705
810 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Бавьера», 0,5л

6
В наличии 60 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для маргариты «Маргарита-Рома 1960» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для маргариты «Маргарита-Рома 1960», произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Бокал для маргариты «Маргарита-Рома 1960»

9
В наличии 84 шт.

Другие товары из раздела бокалы для горячих напитков

Распродажа
Фотография товара Бокал для горячих напитков «Проотель» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для горячих напитков «Проотель», произведённого компанией ChiedoCover
от8704
900 ₽

Бокал для горячих напитков «Проотель»

14
В наличии 567 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для горячих напитков «Проотель», 0.1л, произведённого компанией ChiedoCover
от43016
510 ₽

Бокал для горячих напитков «Проотель», 0.1л

11
В наличии 288 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе», 0,2л, произведённого компанией ChiedoCover
от11048
210 ₽Оптовая цена

Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе», 0,2л

14
В наличии 600 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для горячих напитков «Проотель», синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для горячих напитков «Проотель», синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7002
710 ₽

Бокал для горячих напитков «Проотель», синий

12
В наличии 48 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе», 0,28л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе», 0,28л, произведённого компанией ChiedoCover
от50017
600 ₽Оптовая цена

Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе», 0,28л

12
В наличии
Распродажа
Фотография товара Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,45л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,45л, произведённого компанией ChiedoCover
от7804
810 ₽Оптовая цена

Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,45л

8
В наличии 360 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,38л, произведённого компанией ChiedoCover
от7903
810 ₽

Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,38л

13
В наличии 288 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,16л, произведённого компанией ChiedoCover
от42018
510 ₽

Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,16л

11
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,07л, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽

Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,07л

14
В наличии 150 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,6л, произведённого компанией ChiedoCover
от43016
510 ₽

Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,6л

6
В наличии 96 шт.

Товар в корзине

Бокал для горячих напитков «Проотель», синий 0,07л
Бокал для горячих напитков «Проотель», синий 0,07л
от 490
510 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Шампанское-блюдце «Бистро», произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Шампанское-блюдце «Бистро»

9
В наличии 1692 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Бистро», произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Бистро»

15
В наличии 10008 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для пива «Касабланка», произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Касабланка»

13
В наличии 1008 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для пива, поликарбонат 0,33л, произведённого компанией ChiedoCover
от32022
410 ₽Оптовая цена

Бокал для пива, поликарбонат 0,33л

10
В наличии 480 шт.