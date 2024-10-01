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Бокал для вина, красный - фото 1

Бокал для вина, красный

Артикул: CH-064-395
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота165 мм
  • Диаметр88 мм
  • Вес0.475 кг
  • Объем0.28 л
  • Материалстекло
  • Цветкрасный

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