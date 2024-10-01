Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота165 мм
- Диаметр88 мм
- Вес0.475 кг
- Объем0.28 л
- Материалстекло
- Цветкрасный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Бокал для вина «Сублим»
Бокал для вина «Амбер», 0.365л
Бокал для вина «Каберне», 0,35л
Бокал для вина «Леди Даймонд», 0,19л
Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,6л
Бокал для бренди «Шарант», 0,175л
Бокал для вина, фиолетовый
Бокал для вина «Энотека», 0.42л
Бокал для вина «Мод», 0,55л
Бокал для вина «Фолкнер»
Бокал для вина «Сублим», 0,55л
Бокал для вина «Империал плюс», 0.315л
Бокал для вина «Бродвей», 0,58л
Бокал для вина «Сиквенс», 0,35л
Бокал для вина «Брио»
Бокал для вина «Макассар», 0,25л
Бокал для вина «Рома 1960», 0,55л