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Блюдо для запекания «Крафт Блю» фарфор - фото 1

Блюдо для запекания «Крафт Блю» фарфор

Артикул: CH-062-409
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр185 мм
  • Материалфарфор
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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Блюдо для запекания «Крафт Блю» фарфор
Блюдо для запекания «Крафт Блю» фарфор
от 3 200
3 390 ₽
В корзине

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