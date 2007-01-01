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Нож для масла «Экко» сталь нержавеющая - фото 1

Нож для масла «Экко» сталь нержавеющая

Артикул: CH-061-479
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Отзывы

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Нож для масла «Экко» сталь нержавеющая
Нож для масла «Экко» сталь нержавеющая
от 590
В корзине

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