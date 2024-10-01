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Подставка для специй, 2 отделения, дуб, коричневая - фото 1

Подставка для специй, 2 отделения, дуб, коричневая

Артикул: CH-063-059
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина250 мм
  • Материалдуб
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке3 шт

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