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Нож для устриц «Тутти» сталь нержавеющая, пластик, длина 150 - фото 1

Нож для устриц «Тутти» сталь нержавеющая, пластик, длина 150

Артикул: CH-058-706
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина150 мм
  • Глубина35 мм
  • Вес0.080 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

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