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Лопата для пиццы поворотная «Аззурра» анодированный алюминий, синий - фото 1Лопата для пиццы поворотная «Аззурра» анодированный алюминий, синий - фото 2Лопата для пиццы поворотная «Аззурра» анодированный алюминий, синий - фото 3

Лопата для пиццы поворотная «Аззурра» анодированный алюминий, синий

Артикул: CH-058-623
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1680 мм
  • Диаметр170 мм
  • Материалалюминий
  • Цветсиний

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