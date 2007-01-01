Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Нарзанник двухступенчатый, медный, произведённого компанией ChiedoCover
Нарзанник двухступенчатый, медный
13 оценок
790
Товар в корзине. Перейти
Нарзанник двухступенчатый, медный - фото 1

Нарзанник двухступенчатый, медный

Артикул: CH-071-569
13 оценок
Основные характеристики
  • Длина120 мм
  • Материалсталь
  • Цветмедный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нарзанник двухступенчатый
Фотография товара Нарзанник двухступенчатый от компании ChiedoCover.
Следующий Нарзанник «Пробар» двухступенчатый сталь нержавеющая, пластик, серебристый, черный
Фотография товара Нарзанник «Пробар» двухступенчатый сталь нержавеющая, пластик, серебристый, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина120 мм
  • Материалсталь
  • Цветмедный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Трианон» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от49020
610 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Трианон» стекло

15
В наличии 1422 шт.
Настоящее фото товара Сотейник без крышки, сталь нержавеющая, 4.5л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990

Сотейник без крышки, сталь нержавеющая, 4.5л

8
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Рюмка Pasabahce Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
190

Рюмка Pasabahce Винтаж

13
Настоящее фото товара Тарелка «Эрбосо Реативо», диаметр 240мм, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Тарелка «Эрбосо Реативо», диаметр 240мм

7
В наличии 54 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка мелкая «Универсал», произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Тарелка мелкая «Универсал»

6
В наличии 4922 шт.
Настоящее фото товара Бульонная чашка с ручками Ocean Fusion, произведённого компанией ChiedoCover
790

Бульонная чашка с ручками Ocean Fusion

8
В наличии 9428 шт.
Настоящее фото товара Сотейник c крышкой, 4л, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Сотейник c крышкой, 4л

15
В наличии 256 шт.
Настоящее фото товара Бульонная чашка с ручками Organic Fusion, произведённого компанией ChiedoCover
790

Бульонная чашка с ручками Organic Fusion

11
В наличии 4894 шт.
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290

Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен

11
В наличии
Настоящее фото товара Венчик 12 спиц, 35 см, произведённого компанией ChiedoCover
390

Венчик 12 спиц, 35 см

11
В наличии 2870 шт.

Другие товары из раздела нарзанники

Настоящее фото товара Нарзанник «Пробар» двухступенчатый сталь нержавеющая, пластик, бордо, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от290

Нарзанник «Пробар» двухступенчатый сталь нержавеющая, пластик, бордо, серебристый

6
В наличии 1000 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник «Пултап""с» двухступенчатый сталь нержавеющий, пластик, серебристый, бордо, произведённого компанией ChiedoCover
от590

Нарзанник «Пултап""с» двухступенчатый сталь нержавеющий, пластик, серебристый, бордо

13
В наличии 915 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник «Пробар» двухступенчатый сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от390

Нарзанник «Пробар» двухступенчатый сталь нержавеющая, серебристый

5
В наличии 1000 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник «Пултап""с» двухступенчатый сталь нержавеющая, пластик, серебристый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от590

Нарзанник «Пултап""с» двухступенчатый сталь нержавеющая, пластик, серебристый, белый

14
В наличии 240 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник «КликКат» двухступенчатый сталь хромированная, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Нарзанник «КликКат» двухступенчатый сталь хромированная, серебристый

6
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, полипропилен, серебристый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от590

Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, полипропилен, серебристый, черный

8
В наличии 39 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник «Классик» двухступенчатый с чехлом сталь хромированная, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990

Нарзанник «Классик» двухступенчатый с чехлом сталь хромированная, серебристый

7
В наличии
Настоящее фото товара Нарзанник одноступенчатый с роликовым ножом сталь нержавеющая, пластик, серебристый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Нарзанник одноступенчатый с роликовым ножом сталь нержавеющая, пластик, серебристый, черный

14
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник одноступенчатый прорезиненный сталь нержавеющая, черный, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Нарзанник одноступенчатый прорезиненный сталь нержавеющая, черный, серебристый

6
В наличии
Настоящее фото товара Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, серебряный

6
В наличии

Товар в корзине

Нарзанник двухступенчатый, медный
Нарзанник двухступенчатый, медный
790
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Трианон» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от49020
610 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Трианон» стекло

15
В наличии 1422 шт.
Настоящее фото товара Сотейник без крышки, сталь нержавеющая, 4.5л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990

Сотейник без крышки, сталь нержавеющая, 4.5л

8
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Рюмка Pasabahce Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
190

Рюмка Pasabahce Винтаж

13
Настоящее фото товара Тарелка «Эрбосо Реативо», диаметр 240мм, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Тарелка «Эрбосо Реативо», диаметр 240мм

7
В наличии 54 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности