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Нож кухонный «Кадо» односторонняя заточка сталь нержавеющий, дерево - фото 1

Нож кухонный «Кадо» односторонняя заточка сталь нержавеющий, дерево

Артикул: CH-058-389
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина215 мм
  • Глубина37 мм
  • Вес0.091 кг
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

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