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Ножницы кухонные «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 255 - фото 1

Ножницы кухонные «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 255

Артикул: CH-058-879
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина255 мм
  • Вес0.256 кг
  • Материалпластик, нержавеющая сталь
  • Цветчерный

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