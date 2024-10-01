Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр115 мм
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Ложка кофейная, «Концепт», сталь нержавеющая, металлическая
Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 55 мм
Хайбол «Хани», 410мл, стекло, прозрачный
Салатник «Студио Ро» керамика, черный
Хайбол «Рок Бар Лаунж», 370мл, стекло, голубой
Тарелка глубокая «Эрбосо Реативо»
Вилка столовая «Дистрест»
Баранчик, сталь нержавеющая, металлическая
Бокал для пива, 0,45л
Доска для подачи из дуба, черная
Чашка бульонная 470 мл, фарфор
Чашка бульонная «Блю дэппл» без крышки фарфор
Чашка бульонная «Карат» фарфор
Чашка бульонная «Революшн», фарфор, серая
Чашка бульонная «Это Рома» фарфор
Чашка бульонная «Афродита» фарфор
Чашка бульонная фарфор, белая
Чашка бульонная «Спайро» фарфор, белая
Чашка бульонная «Блю дэппл» фарфор, белая
Чашка бульонная «Кантри Стайл» фарфор, зеленая
Ложка кофейная, «Концепт», сталь нержавеющая, металлическая
Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 55 мм
Хайбол «Хани», 410мл, стекло, прозрачный
Салатник «Студио Ро» керамика, черный