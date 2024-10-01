Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Вилка столовая «Денвер» — стальной столовый прибор, актуальный для сервировки любых мероприятий. Изделие из нержавеющей стали привлекает стильным серебристым цветом и легким блеском, характерным для этого металла.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина200 мм
- Глубина25 мм
- Вес0.042 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт