Характеристики товара
Описание
Стрейнер «Пробар» изготовлен из качественной нержавеющей стали. У него стандартная круглая форма, пружинка по краю, небольшая аккуратная ручка.
Изделие имеет ровную круглую форму диаметром 75 мм. Длина изделия равна 150 см. Цвет серебристый, как обычно у металлических изделий. Есть небольшие отверстия, через которые и происходит процеживание. Благодаря качеству материала товар прост в уходе и впечатляет долговечностью, что также добавляет преимущества этому виду товаров.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина150 мм
- Диаметр74 мм
- Вес0,46 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
- ФормаКруглая