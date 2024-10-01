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Стрейнер «Пробар», сталь нержавеющая - фото 1

Стрейнер «Пробар», сталь нержавеющая

Артикул: CH-058-177
7 оценок
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Фотография товара Стрейнер «Пробар», сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стрейнер «Пробар» изготовлен из качественной нержавеющей стали. У него стандартная круглая форма, пружинка по краю, небольшая аккуратная ручка.

Изделие имеет ровную круглую форму диаметром 75 мм. Длина изделия равна 150 см. Цвет серебристый, как обычно у металлических изделий. Есть небольшие отверстия, через которые и происходит процеживание. Благодаря качеству материала товар прост в уходе и впечатляет долговечностью, что также добавляет преимущества этому виду товаров.



Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина150 мм
  • Диаметр74 мм
  • Вес0,46 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный
  • ФормаКруглая

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