Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Ложка столовая «Аляска» – прибор лаконичного дизайна от производителя из Бельгии. При традиционной форме изделие имеет узкую ручку, что придает ей элегантность. Зеркальная полировка подчеркивает минималистичный стиль и тонкие линии. Величина изделия 210 мм, длина широкой части 60 мм. Толщина ложки 4 мм. Она изготовлена из нержавеющего материала, поэтому прослужит долго.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина210 мм
- Глубина4 мм
- Вес0.050 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт