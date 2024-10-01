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Ложка столовая «Аляска», длина 210мм - фото 1

Ложка столовая «Аляска», длина 210мм

Артикул: CH-060-712
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Ложка столовая «Аляска» – прибор лаконичного дизайна от производителя из Бельгии. При традиционной форме изделие имеет узкую ручку, что придает ей элегантность. Зеркальная полировка подчеркивает минималистичный стиль и тонкие линии. Величина изделия 210 мм, длина широкой части 60 мм. Толщина ложки 4 мм. Она изготовлена из нержавеющего материала, поэтому прослужит долго.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина210 мм
  • Глубина4 мм
  • Вес0.050 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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