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Обеденное кресло Flow, темно- серый - фото 1Обеденное кресло Flow, темно- серый - фото 2

Обеденное кресло Flow, темно- серый

Артикул: CH-074-268
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Металлическое обеденное кресло Flow имеет гармоничные пропорции и эргономичную посадку, отражая актуальные тенденции в дизайне. Глубокое и комфортное обеденное кресло понравится самым требовательным клиентам. Натуральная цветовая гамма, которую выбрали наши дизайнеры, позволяет креслам адаптироваться к разным интерьерным решениям и стилям. К вашему выбору 5 базовых цветов стандартного исполнения. В случаях заказа под проект, возможна окраска в индивидуальные цвета согласно RAL.

Для удобства посадки предлагается использовать стильные подушки сиденья, выполненные из особо прочной и водонепроницаемой ткани Оксфорд, с наполнением из шариков Сиберия drops (Комфорт), поролона (Оптимум) и основанием из антискользящей ткани.
Металлические обеденные кресла Flow изготавливаются из стальных профилей: труба d32х1,5 мм и полоса 40х6мм. Указанным материалам придается изящная форма посредством лазерной резки и последующей гибки на станках с ЧПУ. Окраска осуществляется в автоматизированной линии порошковой окраски с качественной 7-ми зонной подготовкой поверхности изделия для нанесения покрытия.

Дизайн обеденных кресел Flow позволяет им легко интегрироваться как в природный ландшафт, так и в городскую среду. Кресла отлично подойдут для приусадебных участков загородных домов и дач, террас и балконов, для уличных кафе и ресторанов, иных городских пространств с большой посещаемостью. Коллекция кресел Flow предназначена для использования в течение длительного времени в любую погоду и в любое время года.
Выбирая Flow, вы создаете атмосферу спокойствия и безмятежности в любом пространстве!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина699 мм
  • Высота808 мм
  • Вес21 кг
  • Толщина стенки каркаса1.5 мм
  • Материалсталь
  • Материал каркасастальная труба
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки808 мм
  • Высота упаковки692 мм
  • Глубина упаковки630 мм
  • Вес упаковки29 кг
  • Объём упаковки0.35 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Обеденное кресло Flow, темно- серый
Обеденное кресло Flow, темно- серый
35 000
В корзине

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