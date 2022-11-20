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Офисный шкаф Селеби, итальянский орех - фото 1Офисный шкаф Селеби, итальянский орех - фото 2

Офисный шкаф Селеби, итальянский орех

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Характеристики товара

Описание

Предлагаем вам удобный, функциональный универсальный вращающийся шкаф. Он отлично подойдет для информационных материалов, документов, журналов и книг в холле, офисе, рабочем кабинете. Он изготовлен из ЛДСП материалов. Выполнен в классической расцветке (основной цвет - итальянский орех). Его дизайн и оформление позволит органично подойти для практически любого интерьера. Габариты шкафа: ширина - 77; глубина – 77; высота – 200; толщина столешницы 22 мм; толщина опор 16-18 мм. Если вы ищете функциональный и удобный шкаф, то этот выбор для вас.

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Основные характеристики

  • Высота2000 мм
  • Ширина770 мм
  • Глубина770 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки860 мм
  • Высота упаковки790 мм
  • Глубина упаковки320 мм
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки113.50 кг

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