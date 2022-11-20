Характеристики товара
Описание
Предлагаем вам удобный, функциональный универсальный вращающийся шкаф. Он отлично подойдет для информационных материалов, документов, журналов и книг в холле, офисе, рабочем кабинете. Он изготовлен из ЛДСП материалов. Выполнен в классической расцветке (основной цвет - итальянский орех). Его дизайн и оформление позволит органично подойти для практически любого интерьера. Габариты шкафа: ширина - 77; глубина – 77; высота – 200; толщина столешницы 22 мм; толщина опор 16-18 мм. Если вы ищете функциональный и удобный шкаф, то этот выбор для вас.
Основные характеристики
- Высота2000 мм
- Ширина770 мм
- Глубина770 мм
- МатериалЛДСП
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки860 мм
- Высота упаковки790 мм
- Глубина упаковки320 мм
- Объём упаковки0.22 м3
- Вес упаковки113.50 кг