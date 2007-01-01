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Настоящее фото товара Комод Рива, 2 ящика, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Комод Рива, 2 ящика, белый
14 оценок
3 690
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Комод Рива, 2 ящика, белый

Артикул: CH-079-739
14 оценок
Основные характеристики
  • Длина300 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота557 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Рива – это многофункциональное изделие. Используйте его как прикроватную тумбу в спальню, мини-комод или как тумбочку в прихожую. Благодаря своим компактным размерам, такой комод может быть отличным решением для продуманной организации небольшого пространства, хранения предметов офисного и домашнего быта.

Стильная тумба произведена из прочных экологичных материалов. Стальная рама и полки из ЛМДФ. Ящики – экокожа, которая легко моется. Металлические ручки-кнопки на выдвижных ящиках дополняют изысканный стиль тумбы и удобны в использовании.

Нужно купить комод недорого? Комод с выдвижными ящиками Рива – отличный вариант. Преимущества:

• Сочетаемость с другими комодами линейки. Это готовое решение по обустройству дома;

• Надежность. Рама с нескользящими ножками обеспечивает хорошую посадку;

• Ножки можно регулировать по высоте.

Рекомендуем прикручивать комод к стене с помощью шурупов, которые уже идут в комплекте! Это исключит возможность опрокидывания комода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота557 мм
  • Вес5/68 кг
  • Материалэкокожа, сталь, спанбонд
  • Допустимая нагрузка50
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки6.56 кг
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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