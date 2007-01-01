Характеристики товара
Описание
Рива – это многофункциональное изделие. Используйте его как прикроватную тумбу в спальню, мини-комод или как тумбочку в прихожую. Благодаря своим компактным размерам, такой комод может быть отличным решением для продуманной организации небольшого пространства, хранения предметов офисного и домашнего быта.
Стильная тумба произведена из прочных экологичных материалов. Стальная рама и полки из ЛМДФ. Ящики – экокожа, которая легко моется. Металлические ручки-кнопки на выдвижных ящиках дополняют изысканный стиль тумбы и удобны в использовании.
Нужно купить комод недорого? Комод с выдвижными ящиками Рива – отличный вариант. Преимущества:
• Сочетаемость с другими комодами линейки. Это готовое решение по обустройству дома;
• Надежность. Рама с нескользящими ножками обеспечивает хорошую посадку;
• Ножки можно регулировать по высоте.
Рекомендуем прикручивать комод к стене с помощью шурупов, которые уже идут в комплекте! Это исключит возможность опрокидывания комода.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина300 мм
- Ширина460 мм
- Глубина300 мм
- Высота557 мм
- Вес5/68 кг
- Материалэкокожа, сталь, спанбонд
- Допустимая нагрузка50
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Вес упаковки6.56 кг
- Объём упаковки0.30 м3
- Изделия стопируютсяНет