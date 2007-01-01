Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Офисный стеллаж Вицент, итальянский орех, произведённого компанией ChiedoCover
Офисный стеллаж Вицент, итальянский орех
46 оценок
10 490
Товар в корзине. Перейти
Офисный стеллаж Вицент, итальянский орех - фото 1Офисный стеллаж Вицент, итальянский орех - фото 2

Офисный стеллаж Вицент, итальянский орех

Артикул: CH-034-003
46 оценок
Основные характеристики
  • Ширина770 мм
  • Глубина370 мм
  • Высота2000 мм
  • МатериалЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Офисный стеллаж Маскат, итальянский орех
Фотография товара Офисный стеллаж Маскат, итальянский орех от компании ChiedoCover.
Следующий Офисный стеллаж Баттер
Фотография товара Офисный стеллаж Баттер от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Предлагаем Вам удобный и практичный комбинированный стеллаж для бумаг, изготовленный на отечественной мебельной фабрике из ЛДСП-материалов . Стеллаж отлично подойдет для хранения документов в офисе, книг в холле. Выполнен в лаконичной деловой расцветке (основной цвет - итальянский орех). Его дизайн подходит практически для любого интерьера. Особенностью данной модели является расположение средней полки вровень с вертикалями, что позволяет при необходимости превратить его в шкаф благодаря двум дополнительным дверям
Габариты стеллажа: ширина - 77; глубина – 37; высота – 200.
Если вы ищете удобный, функциональный стеллаж, позволяющий оптимизировать деловое пространство и держать документы, бумаги и иные материалы, то этот выбор для Вас.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина770 мм
  • Глубина370 мм
  • Высота2000 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки110 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Глубина упаковки2020 мм
  • Вес упаковки41 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Шкаф для одежды Калбе широкий, итальянский орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф для одежды Калбе широкий, итальянский орех, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена

Шкаф для одежды Калбе широкий, итальянский орех

31
Фотография товара Мини кухня-шкаф Калбе, итальянский орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мини кухня-шкаф Калбе, итальянский орех, произведённого компанией ChiedoCover
от117 290
Оптовая цена

Мини кухня-шкаф Калбе, итальянский орех

40
Фотография товара Офисный шкаф-купе, итальянский орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисный шкаф-купе, итальянский орех, произведённого компанией ChiedoCover
от70 190
Оптовая цена

Офисный шкаф-купе, итальянский орех

48
Фотография товара Офисный шкаф угловой Вицент, итальянский орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисный шкаф угловой Вицент, итальянский орех, произведённого компанией ChiedoCover
от30 790
Оптовая цена

Офисный шкаф угловой Вицент, итальянский орех

30
Фотография товара Офисный стеллаж Ворф от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисный стеллаж Ворф, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Офисный стеллаж Ворф

31
Настоящее фото товара Шкаф с черным стеклом, 1400*400*952, шамони светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена

Шкаф с черным стеклом, 1400*400*952, шамони светлый

15
  • венге
  • бежевый
  • коричневый
Настоящее фото товара Пенал для документов открытый, 400*450*2116, шамони темный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Пенал для документов открытый, 400*450*2116, шамони темный

15
Настоящее фото товара Пенал для документов полузакрытый, 395*370*1960, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Пенал для документов полузакрытый, 395*370*1960, венге

8
  • венге
  • коричневый
  • бежевый
Настоящее фото товара Шкаф, ольха, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Шкаф, ольха

13
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Шкаф, бук, 56*36*200, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена

Шкаф, бук, 56*36*200

6
В наличии 40 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Комод Хайди 8 ящиков, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Хайди 8 ящиков, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Комод Хайди 8 ящиков, черный

5
Фотография товара Комод Хайди 2 ящика, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Хайди 2 ящика, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Комод Хайди 2 ящика, черный

10
Фотография товара Плетеный комод Лаунж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Плетеный комод Лаунж, произведённого компанией ChiedoCover
от93 790
Оптовая цена

Плетеный комод Лаунж

38
Фотография товара Комод Хайди широкий 5 ящиков, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Хайди широкий 5 ящиков, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Комод Хайди широкий 5 ящиков, белый

9
В наличии 34 шт.
Фотография товара Комод Рива, 2 ящика, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Рива, 2 ящика, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 690

Комод Рива, 2 ящика, белый

14
Фотография товара Комод Нимбус (большой) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Нимбус (большой), произведённого компанией ChiedoCover
от59 590
Оптовая цена

Комод Нимбус (большой)

32
Фотография товара Комод Хайди 6 ящиков, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Хайди 6 ящиков, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Комод Хайди 6 ящиков, черный

8
Фотография товара Комод Джульетта узкий, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Джульетта узкий, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена

Комод Джульетта узкий, коричневый

10
  • коричневый
  • белый
  • бежевый
Фотография товара Комод Лунет 9 ящиков от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Лунет 9 ящиков, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена

Комод Лунет 9 ящиков

6
Фотография товара Стеллаж 103 Лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж 103 Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890

Стеллаж 103 Лофт

32

Другие товары из раздела деревянные шкафы

Фотография товара Шкаф для одежды Фрейтес, итальянский орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф для одежды Фрейтес, итальянский орех, произведённого компанией ChiedoCover
от46 490
Оптовая цена

Шкаф для одежды Фрейтес, итальянский орех

37
Настоящее фото товара Шкаф, 800*600*2116, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена

Шкаф, 800*600*2116, венге

11
  • венге
  • белый
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Шкаф для документов открытый, 800*450*2116, basalt, произведённого компанией ChiedoCover
от22 900
Оптовая цена

Шкаф для документов открытый, 800*450*2116, basalt

7
Настоящее фото товара Шкаф для документов со стеклом, 800*450*2116, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
Оптовая цена

Шкаф для документов со стеклом, 800*450*2116, белый

5
Настоящее фото товара Шкаф со стеклом, 800*600*2116, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от38 690
Оптовая цена

Шкаф со стеклом, 800*600*2116, венге

6
Настоящее фото товара Пенал для документов со стеклом, 400*450*1348, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Пенал для документов со стеклом, 400*450*1348, белый

6
Настоящее фото товара Пенал для документов со стеклом, 400*450*1348, шамони светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Пенал для документов со стеклом, 400*450*1348, шамони светлый

14
Настоящее фото товара Шкаф-купе, 700*400*750, шамони светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена

Шкаф-купе, 700*400*750, шамони светлый

7
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Шкаф-купе, 1235*400*750, basalt, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Шкаф-купе, 1235*400*750, basalt

6
Настоящее фото товара Шкаф для документов закрытый, 790*370*1960, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Шкаф для документов закрытый, 790*370*1960, венге

15
  • венге
  • коричневый
  • бежевый

Товар в корзине

Офисный стеллаж Вицент, итальянский орех
Офисный стеллаж Вицент, итальянский орех
от 10 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Комод Хайди 8 ящиков, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Хайди 8 ящиков, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Комод Хайди 8 ящиков, черный

5
Фотография товара Комод Хайди 2 ящика, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Хайди 2 ящика, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Комод Хайди 2 ящика, черный

10
Фотография товара Плетеный комод Лаунж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Плетеный комод Лаунж, произведённого компанией ChiedoCover
от93 790
Оптовая цена

Плетеный комод Лаунж

38
Фотография товара Комод Хайди широкий 5 ящиков, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Хайди широкий 5 ящиков, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Комод Хайди широкий 5 ящиков, белый

9
В наличии 34 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности