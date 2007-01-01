Характеристики товара
Описание
Предлагаем Вам удобный и практичный комбинированный стеллаж для бумаг, изготовленный на отечественной мебельной фабрике из ЛДСП-материалов . Стеллаж отлично подойдет для хранения документов в офисе, книг в холле. Выполнен в лаконичной деловой расцветке (основной цвет - итальянский орех). Его дизайн подходит практически для любого интерьера. Особенностью данной модели является расположение средней полки вровень с вертикалями, что позволяет при необходимости превратить его в шкаф благодаря двум дополнительным дверям
Габариты стеллажа: ширина - 77; глубина – 37; высота – 200.
Если вы ищете удобный, функциональный стеллаж, позволяющий оптимизировать деловое пространство и держать документы, бумаги и иные материалы, то этот выбор для Вас.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина770 мм
- Глубина370 мм
- Высота2000 мм
- МатериалЛДСП
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки110 мм
- Высота упаковки400 мм
- Глубина упаковки2020 мм
- Вес упаковки41 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет