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Открывалка для бутылок «Пробар» сталь нержавеющая, серебристый - фото 1

Открывалка для бутылок «Пробар» сталь нержавеющая, серебристый

Артикул: CH-058-716
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина100 мм
  • Ширина45 мм
  • Вес0,039 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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