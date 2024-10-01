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Штопор «Пробар» с рычагами сталь нержавеющий, серебристый - фото 1

Штопор «Пробар» с рычагами сталь нержавеющий, серебристый

Артикул: CH-058-715
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина145 мм
  • Ширина50 мм
  • Диаметр35 мм
  • Вес0,15 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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